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Kızılcahamam'da doğayla yarış: Eğrekkaya trail maratonu

Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Maratonu'nda 36, 18, 12, 11 ve 6 km parkurlarda sporcular yarıştı; etkinlik doğa ile spor turizmini buluşturdu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kızılcahamam'da doğayla yarış: Eğrekkaya trail maratonu

Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Maratonu doğayla buluştu

Sabahın erken saatlerinde Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde başlayan organizasyonda sporcular farklı zorluklarda parkurlarda yarıştı. Etkinlik kapsamında 36 kilometre Yabanabad Koşusu, 18 kilometre Eğrekkaya Koşusu, 11 kilometre Sarayköy Yol Koşusu, 12 kilometre Sey Çayı Koşusu ve 6 kilometre Sıfır Atık Koşusu düzenlendi.

parkurlar ve mücadele:

Hazırlanan parkurlar, Kızılcahamam'ın ormanları, yaylaları ve dere çevreleri içinde geçerek sporculara zorlu ama etkileyici rotalar sundu. Farklı mesafelerdeki koşulara katılan atletler, ilçenin doğal güzellikleri eşliğinde derece için kıyasıya mücadele etti; organizasyon aynı zamanda doğa sporları ile turizmin buluşmasına hizmet etti.

tören ve protokol:

Yarışı başlatan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar oldu. Etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Faruk Erdem, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay katıldı.

Süleyman Acarın değerlendirmesi: Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Maratonu ile sporun heyecanını ilçemizin eşsiz doğasıyla bir kez daha buluşturduk. Ormanlarımızdan yaylalarımıza, derelerimizden eşsiz parkurlarımıza kadar Kızılcahamam, doğa sporları için çok büyük bir potansiyele sahip. Hedefimiz bu değerlerimizi daha geniş kitlelere tanıtarak Kızılcahamam’ı doğa ve spor turizminde önemli merkezlerden biri haline getirmek. İlçemize gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, parkurlarda mücadele eden her bir sporcumuzu yürekten kutluyorum

Gün boyunca devam eden yarışların ardından sporcular saat 16.30'da Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde buluştu. Kupa ve madalyalar, dereceye giren sporculara Kızılcahamam ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

İLÇENİN EŞSİZ DOĞASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA FARKLI MESAFELERDEKİ PARKURLARDA SPORCULAR...

İLÇENİN EŞSİZ DOĞASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA FARKLI MESAFELERDEKİ PARKURLARDA SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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