KMÜ'de genç tıbbiyeliler beyaz önlükle hekimliğe ilk adımlarını attı

KMÜ'de beyaz önlük töreni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, geleceğin hekimlerinin meslek hayatına sembolik başlangıcını oluşturdu. Tören, KMÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pembe Oltulu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Salih Toprak, Karaman Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Muzaffer Mutluer, üniversite personeli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından KMÜ Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin konuşmaları yer aldı. Tören, hem sembolik bir kabul hem de tıp eğitiminin sorumluluk ve değerlerine vurgu yapan bir kırılma noktası olarak kurgulandı. Öğrencilerin ailesiyle birlikte yaşadığı heyecan törene damga vurdu.

Dekan ve rektörün mesajları:

Prof. Dr. Pembe Oltulu, öğrencilere seslenirken hekimlik yolunun başlangıcında en çok önem verilmesi gerekenlerin insan ilişkileri olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerden «saygı, sevgi, güler yüz ve merhameti hiç elden bırakmayın» talimatını verdi; hastalara isimleriyle ve merhametle hitap etmenin tedavinin ilk adımlarından biri olduğunu vurguladı ve öğrencilere danışabilecekleri birimler olarak fakültenin yanında olacağını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise hekimliğin sadece teknik bilgiyle sınırlı kalmayıp insan sevgisi ve etik değerlerle bütünleşmesi gerektiğini hatırlattı. Gavgalı, üniversitenin hedefini «bilimsel donanımı güçlü, etik değerlere bağlı, araştıran ve insan hayatını öncelik edinen hekimler yetiştirmek» olarak özetledi ve öğrencilerden hem bilgi hem de merhameti taşımalarını istedi.

Beyaz önlük giydirme ve teşekkürler:

Konuşmaların ardından Probleme Dayalı Öğretim eğitimine katkı sağlayan akademisyenlere ve emeği geçen Etik Kurul üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa katılan yönetici ve öğretim üyeleri, Dönem I öğrencilerinin beyaz önlüklerini bizzat giydirdi; bu ritüel, öğrencilerin mesleğe ilk somut adımını simgeledi.

Gün, öğrencilerin aileleriyle birlikte yaşadığı sevinç, toplu fotoğraf çekimi ve törenin kapanışıyla sona erdi. Tören, hem bireysel bir başlangıç hem de KMÜ'nün tıp eğitimine ilişkin beklenti ve sorumluluklarının halka açık bir ifadesi olarak değerlendirildi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ’NDE, GELECEĞİN HEKİMLERİ MESLEK HAYATLARINA İLK ADIMLARINI SİMGELEYEN BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ.