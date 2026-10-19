Yurt öğrencilerine jandarmadan madde bağımlılığı farkındalık eğitimi

Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nda bilgilendirme eğitimi

Cezeri Kız Öğrenci Yurdunda, jandarma personeli tarafından öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde amaç, gençlerin bağımlılık konusunda farkındalığını artırmak ve bilinçli kararlar almalarını desteklemek olarak açıklandı.

eğitimin amacı ve kapsamı:

Eğitim kapsamında öğrencilere bağımlılığın zararları, korunma yolları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumlar ve soru-cevap bölümünde, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için dikkat etmeleri gereken hususlar vurgulandı.

yurt yönetiminin açıklaması ve vurgusu:

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB Şırnak Yurtları tarafından yapılan paylaşımda, düzenlenen programla öğrencilerin madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildikleri belirtildi. Açıklamada, benzer eğitim ve farkındalık çalışmalarının gençlerin korunmasında önem taşıdığı ifade edildi.

ŞIRNAK CEZERİ KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA, JANDARMA PERSONELİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.