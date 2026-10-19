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Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü, dört kişi yaralandı

Konya Karatay'ta kontrolden çıkan 34 NB 065 plakalı Tofaş refüje çarptı; sürücü H.K. ile üç yolcu yaralandı, olay yerine itfaiye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü, dört kişi yaralandı

Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü, dört kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak hurdaya döndü. Olay, Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K. yönetimindeki 34 NB 065 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ağır hasar alarak hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Otomobilde bulunan sürücü H.K. ile yolcu konumundaki üç kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri sahada ilk müdahaleyi yapıp, ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

KONYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK HURDAYA DÖNERKEN, ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ...

KONYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK HURDAYA DÖNERKEN, ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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