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Sincan'da miniklerle sonbahar coşkusu: Anne Çocuk Oyun Evleri'nde renkli etkinlik

Sincan Belediyesi'nin Anne Çocuk Oyun Evleri'nde 3-6 yaş çocuklar ve aileleri için Yenikent'te düzenlenen sonbahar etkinliğinde yaprak ve bal kabağı atölyeleri yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sincan'da miniklerle sonbahar coşkusu: Anne Çocuk Oyun Evleri'nde renkli etkinlik

Etkinlikte neler yapıldı:

Sincan Belediyesi, Anne Çocuk Oyun Evleri bünyesinde 3-6 yaş arası çocuklarla ailelerini buluşturan sonbahar etkinliğini Yenikent'te gerçekleştirdi. Anne Çocuk Oyun Evleri, çocukların gelişimine katkı sağlayan atölye ve oyun alanları sunmaya devam ediyor; ilgi gören merkezlerin sayısı ise 7 olarak belirtiliyor.

Etkinlik alanı, gerçek yapraklardan bal kabaklarına kadar sonbaharı çağrıştıran materyallerle donatıldı. Minikler, aileleri ve eğitimciler eşliğinde gerçek yaprakları kullanarak kesme ve yapıştırma etkinlikleri yaptı; görsel ve dokunsal deneyimlerle desteklenen çalışmalar çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Programın hedefleri ve uygulama biçimi:

Etkinlikler, çocukların ince motor becerilerini, yaratıcılığını ve aileyle kaliteli zaman geçirme alışkanlığını desteklemek üzere kurgulandı. Aktiviteler, alanında uzman eğitim kadrosu gözetiminde gerçekleştirildi; bu sayede hem güvenli hem de eğitici bir ortam sağlandı. Ailelerin katılımı etkinliğe canlılık kazandırırken, çocukların sosyal etkileşimleri de desteklendi.

Katılım ve kayıt bilgileri:

Anne Çocuk Oyun Evleri etkinliklerine katılmak isteyen aileler, Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyuruları takip edebilir; randevu talepleri ise belediyenin internet adresi üzerinden oluşturuluyor. Merkezler, ailelerin çocuk gelişimine yönelik düzenli programlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, ANNE ÇOCUK OYUN EVLERİ İLE MİNİKLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR....

SİNCAN BELEDİYESİ, ANNE ÇOCUK OYUN EVLERİ İLE MİNİKLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR. 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİĞİ ANNE ÇOCUK OYUN EVLERİ’NDE BU KEZ SONBAHAR COŞKUSU YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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