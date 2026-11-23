Sarıyer'de firari aslan araması sürüyor

Dün akşam saatlerinde Sarıyer'de başlayan firari aslanı arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, bildirilen bölge ve çevresinde geniş çaplı tarama yaparken, vatandaşların güvenliği için önlemler alınıyor.

Arama çalışmasının kapsamı:

Çalışmalar, farklı birimlerin koordinasyonuyla yürütülüyor ve arama alanı geniş tutuluyor. Ekipler bölgeyi sistematik şekilde kontrol ederek olası iz ve göstergeleri değerlendiriyor.

Kamu güvenliği ve tedbirler:

Bölgede uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında halkın zarar görmemesi için kısıtlamalar ve uyarılar aktif tutuluyor. Müdahale ekipleri gerektiğinde kullanım için uyuşturucu iğne atan tüfek ile hazır bekletiliyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki taramanın sürdüğünü bildiriyor.

SARIYER'DE ASLANININ BULUNMA İHTİMALİNE KARŞIN EKİPLER, UYUŞTURUCU İĞNE ATAN TÜFEKLE HAZIR BEKLETİLİYOR.