Kocaeli narkotik ekiplerinden operasyon: 6 zanlı cezaevine gönderildi

Kocaeli'de narkotik operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Emniyet ekiplerinin incelemelerinde 55 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 10 gram skank ve 1 adet ecstasy bulundu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira para ele geçirildi ve delil niteliği taşıyan diğer materyaller incelenmek üzere emniyete alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı hakkında TCK'nın 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.O., C.T., D.C., İ.K., C.E. ve B.T. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDELER VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 2 BİN 455 LİRA ELE GEÇİRİLDİ.