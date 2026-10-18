Kocaeli'de fırtına teknelere zarar verdi, liman çevresi atıklarla doldu

Karamürsel'de fırtına etkileri:

Perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak, bugün Karamürsel'de etkisini azalttı ancak ilçe limanında hasar izleri kaldı. Amatör balıkçı tekneleri fırtına nedeniyle zarar gördü; bazı tekneler batarken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Bölgedeki deniz ulaşımı ve amatör balıkçılık faaliyetleri etkilenmiş durumda.

Teknelere verilen zarar:

Denize açılmak isteyen balıkçılar, teknelerinin zarar görmesinden endişe ederek daha temkinli davranıyor. Liman ve bağlama alanlarında yaşanan hasar, küçük ölçekli amatör teknelerin onarım ihtiyacını öne çıkarıyor; balıkçılar hasar tespitleri yapıp gerekli bakım ve onarımları planlıyor.

Denizde biriken atıklar ve temizlik çalışması:

Olumsuz hava koşullarının ardından liman çevresindeki deniz yüzeyinde çalılar, çeşitli atıklar ve çöpler birikti. Bölgedeki balıkçılar, teknelerin bulunduğu alanda biriken bu atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor ve deniz trafiği ile çevresel riskleri azaltmaya çalışıyor.

Fırtına sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları bölgedeki öncelikli işler olarak sürüyor; balıkçılar denize açılma konusunda temkinli kalmayı sürdürüyor.

KARAMÜRSEL İLÇESİNDE SAĞANAK VE FIRTINADA BAZI AMATÖR BALIKÇI TEKNELERİ HASAR GÖRDÜ, DENİZ YÜZEYİ DALGALARIN SÜRÜKLEDİĞİ KİRLİLİKLE DOLDU.