kocaeli'de gazeteciler basın saldırısını siyah çelenkle protesto etti

Kocaeli'de basın temsilcileri il başkanlığı önünde toplandı

Kocaeli'de, CHP'nin 14 Kasım'da düzenlediği programı takip eden gazetecilere yönelik yaşanan saldırı, meslek örgütleri ve basın emekçileri tarafından protesto edildi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği ile çok sayıda basın mensubu, CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek tepkisini gösterdi.

Toplananların önüne bırakılan siyah çelenk, basın özgürlüğüne yönelik ihlal ve mesleğe gösterilmeyen saygının sembolü olarak açıklandı. Katılımcılar, olayın ayrıntılarına ilişkin şeffaf bir soruşturma ve sorumlular hakkında adım atılmasını talep etti.

Basına yönelik iddialar ve tanıklıklar:

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Öziri olayları özetleyerek, programı takip eden gazetecilerin görevlerini yaparken darbedildiklerini, hakaretlere, tehditlere ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtti. Öziri, "Sahada kamera tutan, not alan, soru soran gazeteciye el kaldırılmıştır" ifadelerini kullanarak, kadın meslektaşlara yönelik müdahalelere dikkat çekti.

Ayrıca Öziri, salonda bazı kişilerin "Basın dışarı" şeklinde bağırdığını ve saldırgan tutumların sosyal medyaya kadar taşındığını aktardı. Bu çerçevede, Gebze CHP yöneticisi Hasan Aktepe'nin basın emekçilerine yönelik "namusu aldığı maaş kadar olan tetikçi basın mensupları" sözüne tepki gösterildi ve bu ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Hukuki takip ve talepler:

Öziri, Kocaeli basını adına yapılan açıklamada saldırının hukuk önünde hesabının sorulacağını duyurdu. "Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunacağımızı" ifade etti.

Basın emekçileri, gazeteciliğin suç olmadığını, basına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ve meslektaşlarının yalnız bırakılmayacağını belirterek, ilgili makamların olayla ilgili net bir pozisyon almasını talep etti.

KOCAELİ’DE CHP’NİN DÜN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRI, SİYAH ÇELENK BIRAKILARAK PROTESTO EDİLDİ.