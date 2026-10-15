Kocaeli'de kriz merkezi sağanak risklerini masaya yatırdı

Kriz merkezi çalışması

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, kentte etkili olan sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kriz Merkezi'nde toplantı yapıldı. Toplantının gündeminde, meteorolojik uyarılar doğrultusunda sahadaki son durumun değerlendirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik koordinasyon yer aldı.

Toplantının amacı:

Toplantıda, şiddetli yağışların oluşturabileceği olası risklerin tespiti ve sahada alınacak önlemlerin eşgüdümlü şekilde uygulanması hedeflendi. Kriz Merkezi'ndeki değerlendirmede, meteorolojik veriler ışığında öncelikli risk alanları ve alınması gereken tedbirler gözden geçirildi.

Vatandaşlara uyarı ve koordinasyon:

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, resmi kurumların uyarılarının dikkate alınması ve olumsuzluk yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması çağrısında bulundu. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Kasım Eser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA, KENTTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLERİ AZALTMAK VE SAHADAKİ ÖNLEMLERİ KOORDİNE ETMEK AMACIYLA KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.