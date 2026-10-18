Kocaeli'de sağanakta görev yapan kriz masası çalışmalarını tamamladı

AFAD il müdürlüğünde kurulan kriz masası çalışmasını tamamladı

Kocaeli'yi etkisi altına alan yoğun sağanak boyunca AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz masası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilgili kurumların müdahale çalışmalarını eşgüdümlü şekilde yönetti. Gelen ihbarların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesiyle ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edildi.

Müdahale ve yönlendirme:

Kriz masası, vatandaşların bildirdiği su baskınları, mahsur kalma vakaları ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklara ilişkin verileri toplayıp müdahale ekiplerini konumlarına yönlendirdi. Bu süreçte öncelik, can güvenliği ve ulaşım güvenliğinin sağlanması oldu; saha ekipleri vinç, pompa ve kurtarma araçlarıyla müdahale etti.

Ekip gücü ve operasyonlar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağış dönemindeki müdahale çalışmalarına 3 bin 16 personel ile 954 araç ve iş makinesi desteği verdi. Sürece itfaiye, İSU, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi birimleri aktif olarak katıldı. İSUya ulaşan 2 binden fazla yağmur suyu talebi ile itfaiyeye iletilen yaklaşık 1000 olay ve ihbar kriz masasının yönlendirmeleriyle karşılandı.

Kriz masasının koordinasyon görevinin tamamlanmasının ardından, ilgili birimler sahadaki temizlik ve toparlanma çalışmalarına ağırlık verdi. Yetkililer, bakım-onarım ve su tahliyesi işlemlerinin sürdüğünü, acil müdahale gerektiren durumların kısa sürede ele alındığını bildirdi.

Bu sabah itibarıyla kriz masasının görevini tamamladığı, ancak sahadaki ekiplerin hasar tespiti ve iyileştirme çalışmaları için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ'Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK BOYUNCA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNDE OLUŞTURULAN KRİZ MASASI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLGİLİ KURUMLARIN MÜDAHALE ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETTİ.