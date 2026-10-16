Kocaeli'de turuncu uyarı sonrası sel bilançosu: kurtarma, tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Müdahale ve genel bilanço:

Kocaeli'de 14 Ekim akşamı başlayan yoğun sağanak, il genelinde sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. İl yönetiminin açıklamasına göre toplam 5.142 ihbar kaydı oluşturuldu. Bu ihbarlara yanıt vermek için 4.420 personel ve çok sayıda araçla kent genelinde müdahale yürütüldü; çalışmalar 45 kurumun koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş, ilk anda 112, büyükşehir, emniyet ve jandarma gibi kanallara gelen çağrılar doğrultusunda acil müdahalelerin başlatıldığını ifade etti. Müdahale faaliyetleri; sel, su baskını, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma ihbarlarını kapsadı.

kurtarma çalışmaları ve kayıp kişinin aranması:

Operasyonlar kapsamında 267 vatandaş mahsur kaldığı noktalardan kurtarıldı. Ancak söz konusu süreçte bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor; Vali Aktaş, eski bir muhtarın aracının selde sürüklendiğini, aracın çıkarıldığını fakat vatandaşa henüz ulaşılamadığını bildirdi. Arama faaliyetleri Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından koordineli şekilde sürdürülüyor.

ulaşım ve altyapı müdahaleleri:

Bazı yollarda heyelan nedeniyle çökmeler yaşandı; yetkililer çoğu noktanın açıldığını, ancak Kandıra-İzmit ulaşımı üzerinde devam eden çalışmalar bulunduğunu belirtti. Kandıra yolunda trafik servis yolundan veriliyor ve bazı köylerin yan bağlantılarında belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliye, okul ve altyapıya ilişkin tespitler:

İhbarlar doğrultusunda güvenlik amacıyla 8 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Su baskınları nedeniyle 350 haneden yardım talebi geldi ve bu adreslere müdahale gerçekleştirildi. Ayrıca 7 istinat duvarında kısmi veya tamamen yıkılma tespit edildi.

Bazı okulların bodrum katlarına su girdiği ve bazı okul çatılarına hasar oluştuğu bildirildi. Bu nedenle eğitim-öğretim geçici olarak durduruldu; ekipler hafta sonu boyunca eksiklikleri gidererek pazartesi günü eğitimin daha güvenli koşullarda sürdürülmesini hedefliyorlar.

meteoroloji ve yağış değerlendirmesi:

Vali Aktaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilde 14 Ekim akşamı için turuncu uyarı bulunduğunu, ancak yapılan son değerlendirmelerde turuncu uyarının bulunmadığını, sarı uyarı olma ihtimali olduğunu söyledi. İlimizdeki yağış miktarının uzun yılların ortalamasına denk geldiğini; ancak Başiskele'de ortalamanın üzerinde yağışın etkili olduğunu vurguladı. Toprak doygunluğu nedeniyle, gelecekte daha az miktarda yağışın bile su baskını ve heyelan etkisini artırabileceği uyarısı yapıldı.

sağlık, tarım ve hasar tespit çalışmaları:

Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan bildirimlere göre 15 vatandaşın müdahale veya başvuru kaydı oldu; bunların bir kısmı olay yerinde, bir kısmı hastanede tedavi edildi ve şu an hastanede tedavi gören hasta bulunmuyor. Tarım işletmelerinde çoğunluğu küçük çaplı olmak üzere hasarlar tespit edildi; Tarım İl Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Barajlarda şu an için risk seviyesinin bulunmadığı, hasar tespit çalışmalarının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve defterdarlık koordinasyonunda devam ettiği bildirildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili bakanlıklarla temas halinde zararların giderilmesi için adımlar atılıyor. Vali Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklı yardımların vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.

Yetkililer, dere kenarlarından ve sel riski olan bölgelerden uzak durulması, mümkünse özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve olası elektrik kaçaklarına karşı dikkatli olunması çağrısını yineliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları teyakkuzda kalarak saha çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNDE KENTTE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL, SU BASKINI VE HEYELANLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI