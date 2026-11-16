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kocaeli'nin Orta Koridor vizyonu: yeşil ve iklime dirençli lojistik merkez hedefi

COP31'deki panelde Kocaeli'nin lojistik potansiyelinin yeşil dönüşümü ve Orta Koridor'un iklime dirençli, entegre bir merkez haline gelmesi tartışıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Aslı Han

kocaeli'nin Orta Koridor vizyonu: yeşil ve iklime dirençli lojistik merkez hedefi

Kocaeli yeşil lojistiği COP31'te gündeme taşıdı:

COP31 kapsamında Green Zone'da gerçekleştirilen panelde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin lojistik kapasitesini iklim hedefleriyle uyumlu hale getirme planlarını paylaştı. Kocaeli Lojistik Merkezi: Orta Koridor’un Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürülmesi başlıklı oturumda, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması temel gündem maddeleri oldu.

Panelde öne çıkan vurgular:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, şehir modelinin örnek teşkil etmesini hedeflediklerini belirterek operasyonel zekâ ve teknik donanım dönüşümüne dikkat çekti. Baraçlı, kentin fiziksel altyapısının lojistik ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve karbon emisyonlarını düşürecek tedbirlerin önemini vurguladı. Panelde ayrıca limanlar, demiryolu hatları, sanayi tesisleri ve dijital altyapının eş zamanlı planlanmasının gerekliliği ele alındı.

altyapı planlaması ve entegrasyon:

Panel katılımcıları Tepecik Lojistik Köyü Projesi'ne ilişkin yaklaşımı depolama ve tır parkı olmanın ötesine taşıma amacını paylaştı. Tepecik Lojistik Köyü Projesinin, limanlarla, sanayi alanlarıyla ve dijital sistemlerle bütünleşik bir akıllı ekosistem oluşturacak şekilde tasarlandığı aktarıldı. Bu çerçevede Kuzey Marmara Otoyolu entegrasyonunun planlamaya dahil edildiği belirtildi.

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, DP World Evyap Üst Yöneticisi Cosmin Carstea ve Yılport Holding Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Remzi Cem Göktaş da konuşmacı olarak görüşlerini paylaştı. Panel moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya yürüttü.

Katılımcılar, lojistik merkezlerinin sadece taşıma ve depolama işlevi görmemesi; aynı zamanda enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve iklime uyum kapasitesi taşıması gerektiğini vurguladı. Kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, yeşil ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğine yatırım yapılmasının öncelikler arasında olduğu belirtildi.

Panel sonucunda Kocaeli için önerilen yaklaşım, Orta Koridor’un bölgesel niteliğini koruyarak kent ölçeğinde iklim direncini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan entegre bir lojistik modeline dayandırıldı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ PANELDE, KENTİN LOJİSTİK...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ PANELDE, KENTİN LOJİSTİK POTANSİYELİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMLE GÜÇLENDİRİLMESİ VE ORTA KORİDOR'UN İKLİME DİRENÇLİ BİR LOJİSTİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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