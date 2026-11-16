Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Nuri Arıkan Caddesi yenileniyor, ulaşım konforu artacak

Küçük Sanayi Sitesi'nde yol yenileme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürücülere daha güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlamak üzere yol yatırımlarını sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde mayıs ayında başlatılan ve şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliği olarak tanımlanan çalışmalar kapsamında, yeni adres Küçük Sanayi Sitesi oldu.

Çalışmanın nedeni ve kapsamı:

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sanayi sitesi içindeki esnaf ve vatandaşların yoğun kullandığı Mehmet Nuri Arıkan Caddesi üzerinde altyapı imalatları tamamlanan bölümde yenileme gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları sırasında mevcut yüzeyde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle konfor düşen güzergahta, ekipler yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt serimine geçti. Daha önce sathi kaplama olan yolun yenilenmesiyle ulaşım standardı yükseltilecek.

Ulaşım konforu ve beklenen etkiler:

İmalatlar tamamlandığında, Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nin söz konusu bölümü çift yönlü olarak asfaltlanmış olacak. Bu düzenlemeyle Küçük Sanayi Sitesi içindeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale gelmesi, esnaf ile vatandaşların günlük ulaşımında konfor artışı hedefleniyor. Belediye yetkilileri, planlanan işlerin zamanında tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirileceğini ve yol standartlarının yükseltileceğini belirtiyor.

Çalışmaların sürdüğü güzergâhta trafik akışının düzenlenmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler alınırken, imalatların bitişiyle birlikte bölgedeki ulaşımın sorunsuz hale gelmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE BULUNAN MEHMET NURİ ARIKAN CADDESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DEFORME OLAN YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK KISMI ASFALTLA YENİLİYOR.