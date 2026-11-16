Su yönetimi Antalya'da geleceğe taşınıyor: COP31'de su zirvesi paneli

Antalya su kaynakları COP31 kapsamında masaya yatırıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından COP31 Yeşil Alan TOBB Business bünyesinde düzenlenen Antalya Su Zirvesi Paneli'nde kentin su yönetimi, iklim değişikliğinin etkileri ve sektörlerin ortak sorumluluğu tartışıldı. Panelde, yeraltı su kaynakları, tarım ve gıda üretiminde su kullanımı, turizmin su ayak izi ile sürdürülebilir su yönetimi uygulamaları öne çıktı.

Yeraltı suyu bağımlılığı ve atık suyun rolü:

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu Antalya'da içme ve kullanma suyunun yaklaşık %97'sinin yeraltı sularından sağlandığına işaret ederek, kentsel su yönetiminde yeraltı suyuna olan bağımlılığın önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı. Muhammetoğlu, nüfus ve kullanım arttıkça yeraltı suyu baskısının yükseldiğini belirtti ve 'Elimizdeki su kaynaklarının verimliliğini en iyi şekilde korumalı, yönetmeli ve çeşitlendirmeliyiz' dedi. Ayrıca Antalya'da yılda 300 milyon metreküpten fazla atık suyun arıtıldığını belirterek arıtılmış suyun özellikle peyzaj sulaması gibi alanlarda değerlendirilebileceğini ve bunun su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacağını ifade etti.

İklim etkileri ve tarımda verimlilik ihtiyacı:

Prof. Dr. Harun Kaman iklim değişikliğinin yağış rejimini değiştirdiğine dikkat çekti. Kaman, kısa sürede yoğun gerçekleşen aşırı yağışların suyun yeraltına süzülmesine fırsat vermeden yüzeysel akışla denize yöneldiğini, buna karşın düşük şiddetli ve uzun süreli yağışların havza bazlı su hasadı için fırsat sunduğunu söyledi. Tarımın toplam su kullanımındaki yaklaşık %75'lik payına işaret eden Kaman, açık kanal sistemlerinde yaşanan kayıpların azaltılması için kapalı sulama sistemleri ve basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ethem Karadirek ise su yönetiminde güvenilir veri ve ölçümün önemini öne çıkardı. Karadirek, tahsis edilen su miktarı ile fiilen kullanılan miktarın özellikle sanayide örtüşmediğini, su kullanım verilerinin daha sağlıklı tutulması gerektiğini söyledi. Yeraltı suyunu 'kredi kartıyla harcama yapmaya' benzeten Karadirek, su tükenmesinin telafisinin mümkün olmadığını ifade etti.

Turizm ve sektörler arası iş birliği gerekliliği:

Prof. Dr. Bülent Topkaya Antalya'nın yılda yaklaşık 17 milyon misafir ağırladığını hatırlatarak turizmin su kaynaklarına olan talebine dikkat çekti. Topkaya, Antalya'nın turizm potansiyelinin korunmasının doğrudan su kaynaklarının korunmasına bağlı olduğunu belirtti ve 'Turizmin geleceğini güvence altına almak istiyorsak turizmin bağlı olduğu su kaynaklarını da güvence altına almak zorundayız' dedi. Topkaya, otel işletmelerinden başlayarak su ayak izinin kapsamlı hesaplanması ve sektörel iş birliğiyle su tasarrufu uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca yeraltından çekilen suyun derinliğinin artmasının uzun vadeli risklere işaret ettiğini belirterek gelecek kuşaklar için kaynakların sürdürülebilir yönetilmesinin önemini dile getirdi.

Panel, ATB AR-GE Uzmanı Çetin Salman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ethem Karadirek ve Prof. Dr. Harun Kaman katıldı. Tartışmalarda öne çıkan ortak görüş, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi ve çeşitlendirilmesi; atık suyun yeniden kullanımının artırılması; tarımda ve turizmde su verimliliğinin sağlanması için politika, altyapı ve veri odaklı uygulamalara öncelik verilmesiydi.

ANTALYA TİCARET BORSASI (ATB), COP31 YEŞİL ALAN TOBB BUSİNESS’TA ANTALYA SU ZİRVESİ PANELİ DÜZENLEDİ. ATB AR-GE UZMANI ÇETİN SALMAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞEN PANELE, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROF. DR. BÜLENT TOPKAYA, PROF. DR. AYŞE MUHAMMETOĞLU, PROF. DR. ETHEM KARADİREK VE PROF. DR. HARUN KAMAN KATILDI. PANELDE, ANTALYA’NIN SU KAYNAKLARI, SUYUN TARIM VE GIDA ÜRETİMİ İLE TURİZM AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ELE ALINDI.