Kocaelispor sahasında avantajı koruyamadı: Göztepe 2-1 galip

Kocaelispor 1 - Göztepe 2

Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 yenildi. Maçta öne çıkan anlar; erken gelen kendi kalesine gol, ikinci yarıdaki yoğun ataklar, 81. dakikada verilen penaltı ve son dakikalarda kaçan fırsatlar oldu.

maçın dönüm anları:

İlk yarıda dakikalar 24'ü gösterdiğinde Kocaelisporlu Show'un kendi kalesine gönderdiği top Göztepe'ye avantaj sağladı. İkinci yarıda her iki ekip de gol arayışını sürdürdü; 60. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan kullandığı ortada kaleci Arda Özçimen yumrukla uzaklaştırdı, devamında Rigoberto Rivas'ın şutu üstten auta gitti. 66. dakikada Gonçalo Sousa'nın ortasında savunma seken topu değerlendiremeyen Daniel Agyei skoru değiştiremedi. 71. dakikada Mahamadou Sissoho'nun ortasında Emir Ortakaya'nın kafa vuruşu Arda'da kaldı.

77. dakikada Göztepe atağında Juan'ın sağdan ceza yayı gerisine verdiği pasta Novatus Miroshi'nin gelişine vuruşu sol üst köşeden ağlarla buluştu ve skor 0-2 oldu. 81. dakikada Gonçalo Sousa'nın kullandığı kornerde Berkan Kutlu'nun kafa indirmesine Juan'ın elle müdahalesini değerlendiren hakem Alper Akarsu penaltı kararı verdi. 82. dakikada penaltıyı kullanan Berkan Kutlu, Arda Özçimen'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-2. Maçın son anlarında, 90+5'te Tobias Gulliksen'in pasında Rivas'ın şutunu Arda köşeye çeldi ve Göztepe üç puanı korudu.

kadrolar, hakem ve notlar:

Stat: Kocaeli. Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Rigoberto Rivas dk. 46), Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Tobias Gulliksen dk. 58), Show, Mahamadou Sissoho (Matej Maglica dk. 85), Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 74), Metehan Altunbaş (Florian Aye dk. 46). Yedekler: Onurcan Piri, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl. Teknik Direktör: Selçuk İnan.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Tino Anjorin dk. 90+2), Novatus Miroshi (Ege Yıldırım dk. 90+2), Richard Akonnor, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 88), Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 83), Juan (Janderson dk. 83). Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Tan Üzel, Alex Matos, Bekir Turaç Böke, Gökdeniz Bayrakdar. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Goller: Show (dk. 24, k.k., Göztepe), Novatus Miroshi (dk. 77, Göztepe), Berkan Kutlu (dk. 82 pen., Kocaelispor).

Sarı kartlar: Mahamadou Sissoho (Kocaelispor), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Andre Henrique (Göztepe), Novatus Miroshi (Göztepe).

Göztepe, rakibi karşısında ikinci yarıda bulduğu gol ve savunma organizasyonuyla sahadan galip ayrılırken Kocaelispor, maç boyunca yarattığı fırsatlara rağmen son vuruşlarda etkili olamadı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE'YE 2-1 MAĞLUP OLDU.