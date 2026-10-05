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Kocaelispor standı kitap fuarında minik taraftarları çekiyor

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaelispor standı, çekilişler ve ürün sergisiyle ailelerin ve çocukların yoğun ilgisini görüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kocaelispor standı kitap fuarında minik taraftarları çekiyor

Kocaelispor standı fuarda ziyaretçi çekiyor:

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında açılan Kocaelispor standı, fuar alanında dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Kulübün ürünlerinin sergilendiği stant, ziyaretçilere hem inceleme hem de katılım imkanı sunuyor. Gün boyunca stant etrafında yoğunluk gözleniyor ve ziyaretçiler ürünlere yakından bakma fırsatı buluyor.

çekilişlerde hediye heyecanı:

Standın en ilgi çeken etkinliklerinden biri günlük gerçekleştirilen çekilişler. Her gün belirli saatlerde yapılan çekilişlerde bayrak, maskot, kumbara, atkı, kolonya ve bileklik gibi Kocaelispor temalı hediyeler veriliyor. Çekiliş anlarında stant önünde oluşan kalabalık, hediye kazanma heyecanını gözler önüne seriyor.

çocuklar ve ailelerin ilgisi:

Çekilişlere genellikle aileleriyle gelen çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, stanttaki ürünleri görmek ve hediye kazanma şansı elde etmek için etkinlik saatlerinde stant çevresinde toplanıyor. Ailelerin de eşlik ettiği bu katılım, fuar atmosferine renk katıyor.

kulüp başkanının ziyareti:

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da stantı ziyaret ederek vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya geldi. Durul, çocukların etkinliklere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, Kocaelispor’un kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerde yer almasının önemine dikkat çekti.

16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI&#039;NDA YER ALAN KOCAELİSPOR STANDI, ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ...

16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA YER ALAN KOCAELİSPOR STANDI, ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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