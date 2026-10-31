Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'da ilk 45 dakika: üstünlük var, gol yok

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor ilk yarıda golsüz eşitlendi

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kocaelispor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, iki takımın da net goller bulamayışıyla tamamlandı. Stat: Kocaeli. Maçın genelinde tempo zaman zaman yükseldi; her iki takım da varlık göstermesine rağmen son vuruşlarda isabet sağlanamadı.

maçtan önemli anlar:

4. dakikada Çaykur Rizespor'dan Gennaro Borrelli sol kanattan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, top kale direğinin yanından dışarı gitti. 10. dakikada Kocaelispor kontra atağında Qazım Laçi topu kazandı ve Mebude'ye verdi; Mebude dar açıdan vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 12. dakikada Gonçalo Sousa'nın sağ kanattan ortasında Rivas iyi yükseldi, Aye'nin penaltı noktasından dönerek yaptığı vuruş kaleci Zafer Görgen'de kaldı. 35. dakikada Uğur Kaan'ın sol kanattan ortasında Sousa ceza yayı üzerinden sert vurdu; kaleci Zafer topu kornere çeldi.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Kocaelispor ilk 11'i: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Cafumana Show, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Florian Aye. Yedekler arasında Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Metaj Maglica ve Tobias Gulliksen yer alıyor. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Zafer Görgen, Mithat Pala, Bakayoko Siaka, Modibo Sagnan, Zakaria Ariss, Moussa Diakite, Emmanuel Mebude, Olawoyin, Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Gennaro Borrelli. Yedeklerde Efe Doğan, Attila Mocsi, Mihai Mihaila ve Ali Sowe gibi isimler bulunuyor. Teknik sorumlu: Fevzi Korkmaz.

Hakem triosu: Batuhan Kolak (başhakem), yardımcı hakemler Erkan Akbulut ve Yusuf Susuz. İlk yarıda gösterilen sarı kartlar Kocaelispor'dan Mahamadou Sissoho ve Uğur Kaan Yıldız, Çaykur Rizespor'dan ise Gennaro Borrelli lehine kaydedildi.

İlk yarı, gol eksikliğine rağmen her iki takımın da potansiyel taşıyan ataklarıyla geçti. İkinci yarıda savunma düzenleri, hücum varyasyonları ve kalecilerin performansı maçın belirleyici unsurları olmaya devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, ÇAYKUR RİZESPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERLİKLE TAMAMLANDI.