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Koçali yakınlarında kaza: hafif ticari araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali köyü yakınında iki aracın çarpışması sonucu sürücü Mustafa Zengin yaralandı; hastanede tedavisi sürüyor, durumu iyi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Koçali yakınlarında kaza: hafif ticari araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman-Çelikhan karayolunda çarpışma

Adıyaman-Çelikhan Karayolu, Koçali Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 02 LF 832 plakalı hafif ticari araç ile 02 AGZ 493 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araçta hasar oluştu.

Kazanın seyri:

Kazada araç sürücülerinden Mustafa Zengin yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Zengin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve yol güvenliği:

Çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerinde trafik güvenliği ile ilgili incelemelerin yapıldığını açıkladı.

Gelişmelerle ilgili bilgi geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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