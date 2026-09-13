Kocasinan'da dost eliyle geleceğe hazırlık: kırtasiye ve sosyal destekler sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öncülüğünde yürütülen Dost Eli Projesi kapsamında, Sümer Yenimahalledeki Dost Markette yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere kırtasiye desteği dağıtıldı. Programa Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, AK Parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

kırtasiye desteği ve devam eden erişim:

Dağıtılan setler, çanta, defter, kalem, silgi ve diğer temel malzemeleri kapsıyor. Başkan Çolakbayrakdar, bu desteğin sadece başlangıç olduğunu belirterek, kayıtlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin yıl boyunca kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini vurguladı. Aileler, ihtiyaç duyduklarında Dost Mağazanın üst katındaki kırtasiye reyonuna giderek ek yardım alabiliyor.

Belediye ayrıca geçen yıldan başlattığı kahvaltı destek programının bu yıl da devam edeceğini açıkladı ve okullarla yapılacak istişareler sonucunda farklı eğitim ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.

sosyal hizmetler ve projelerin kapsamı:

Çolakbayrakdar, belediyeciliğin yol, temizlik ve yeşil alan hizmetlerinden daha fazlası olduğunu söyleyerek, Kocasinan Belediyesi'nin toplumun her kesimine dokunan projeler ürettiğini ifade etti. Dost Market ve Dost Mağaza aracılığıyla gıda, temizlik malzemesi, kıyafet ve ev eşyası gibi birçok ihtiyaç ücretsiz karşılanabiliyor.

Yardım mekanizması kapsamında aileler gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılıyor ve kendilerine yüklenen puanlarla Dost Eli kartlarıyla alışveriş yapıyorlar. Öğrencilere dağıtılan kırtasiye setleriyle birlikte, ihtiyaç hâlinde yıl boyunca mağazadan destek alınabiliyor.

Belediyenin diğer sosyal projeleri arasında çölyak hastalarına yönelik yardım paketleri ve yaşlılar için geliştirilen hizmetler de yer alıyor. Başkan Çolakbayrakdar, çölyak yardım paketlerinin 2017 yılından bu yana kesintisiz sürdüğünü hatırlattı ve bu uygulamanın yaş sınırı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti.

Yaşlılara yönelik Gönül Kazanı projesi kapsamında ise şu an itibarıyla 238 farklı aileye her gün üç kap sıcak yemek ulaştırıldığı kaydedildi. Ayrıca yeni doğan bebekler için hazırlanan Hoş Geldin Kocasinanlı Bebek setleri ile ailelere destek veriliyor.

Çolakbayrakdar, hayırseverlerin belediyenin çalışmalarına sürekli destek verdiğini ifade ederek onlara teşekkür etti ve Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarının Türkiye genelinde örnek alınmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Kapanışta Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere yeni dönemde başarı dileyerek Kocasinan Belediyesi'nin yalnızca ilçe sınırlarında değil, ihtiyaç duyan herkese ulaşma hedefiyle çalışmalarını genişlettiğini vurguladı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya da belediye ile eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda iş birliğinin önemine dikkat çekip, Kocasinan'da kahvaltısız öğrenci kalmaması hedefinin bu yıl da takip edileceğini belirtti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, DOST ELİ PROJESİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ALIŞVERİŞ İMKÂNI SUNAN VE PARANIN GEÇMEDİĞİ DOST MARKET’TE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN KIRTASİYE DESTEKLERİNİN DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.