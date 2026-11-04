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Sakarya'da konteyner yangını: 12 işçi yaralandı, üçü ağır

Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde 64 yataklı konteynerde çıkan yangında 12 işçi yaralandı; 3'ünün durumu ağır, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da konteyner yangını: 12 işçi yaralandı, üçü ağır

Olayın gelişimi:

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki bir inşaat sahasında dün akşam saat 19.27 sıralarında, işçilerin konakladığı 64 yataklı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına 9 araç ve 21 personelle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Ancak konteyner kullanılamaz hâle gelerek küle döndü.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yangın sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u hafif, 3'ü ağır olarak bildirildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi ve tedavileri devam ediyor.

Hastanelerdeki tedavi süreciyle ilgili bilgiler yetkililerce paylaşıldı; yaralıların durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalar, yangının nedenini kesinleştirmek için daha kapsamlı bilirkişi ve teknik inceleme yapılacağını gösteriyor. Yetkililer, konaklama koşulları ve güvenlik önlemlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Yangında etkilenen işçilerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ve soruşturmanın sonuçları trafik akışı gibi kamuya açık kanallar aracılığıyla paylaşılacak.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN 9 ARAÇ VE 21 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİĞİ ALEVLER...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN 9 ARAÇ VE 21 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİĞİ ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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