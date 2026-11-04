BUÜ yeni sanat galerisinde ruha şifa veren hüsn-ü hat sergisine kapılarını açtı

Sergi açılışı ve katılımcılar:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Rektörlük binasında geçtiğimiz ay hizmete giren yeni sanat galerisinin ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sergi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül'ün eserlerinden oluşan "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi" olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil, BUKAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz ile Prof. Dr. Nuray Akbudak ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı. Program, eserlerin incelendiği gezinin ardından verilen müzik konseriyle son buldu.

Sanatın üniversite yaşamındaki yeri:

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin yalnızca nicel göstergelere indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, akademik başarıların yanında sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaların üniversite bünyesinde geniş yer tuttuğunu belirterek dijitalleşen dünyada insanın sadece veriye indirgenme riskine dikkat çekti. Hat sanatının, insanı özüne döndüren nitelikli bir örnek olduğunu söyleyen Yılmaz, galeri açılışının üniversite için anlamlı bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Toplumsal boyut ve katkılar:

KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil de konuşmasında kültür ve sanatın duyguları biçimlendiren, manevi değerleri aktaran bir işlevi olduğunu belirtti. Keskil, hat sanatının sabır ve emek isteyen yapısına dikkat çekerek temsilcilik olarak kadınların sosyal hayata katılımını, sanatsal üretimlerini ve toplumsal dayanışmayı destekleyen kurs ve seminerler düzenlediklerini aktardı.

Sergi sahibi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamadı; Keskil, Akgül'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, serginin hazırlanmasına katkı sunup eserleri vekalet eden hattat ve psikolojik danışman Faruk Eratlı ile BUÜ Rektörlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğe BUKAM adına katılan Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz ve Prof. Dr. Nuray Akbudak da törende hazır bulundu. Sergi, ziyaretçilere eserleri yakından inceleme imkânı sundu ve sanatla birlikte gelen sohbet ve müzikle zenginleştirildi.

Sergi, 10 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMER AKGÜL’ÜN ESERLERİNDEN OLUŞAN "RUHA ŞİFA HÜSN-Ü HAT SERGİSİ"NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SERGİ, REKTÖRLÜK BİNASINDA GEÇTİĞİMİZ AY HİZMETE AÇILAN SANAT GALERİSİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.