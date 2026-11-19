Koçdüzü Yaylası'nda kurtarma operasyonu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü (Kaçkar) Yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 at, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda sağ salim kurtarıldı. Hayatı olumsuz etkileyen ani kar yağışı ve kapanan yollar, hayvanların yaylada izole kalmasına yol açtı. Olay, köy yetkililerinin ve kurumların hızlı müdahalesiyle çözüldü.

arama ve yol açma çalışmaları:

Atların kaybolduğu ve yoğun kar altında mahsur kaldığı ihbarını alan Didi Köyü Muhtarı Ahmet Kuyumcu, durumu ilgili kurumlara ileterek arama-kurtarma sürecini başlattı. Başlatılan çalışmalarda ekipler kar motoru ile yaylaya ulaştı ve kayıp atların yerini tespit etti. Ardından Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Rize Valiliği ve Rize İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin koordinasyonuyla, kapalı olan yayla yolu iş makineleriyle açıldı.

taşıma ve köye indirme süreci:

Yolun açılmasının ardından ekipler bulunduğu alandan alınan 3 atı güvenli biçimde köye indirdi. Kurtarma operasyonu, hayvanların sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından sorunsuz biçimde tamamlandı. Kurtarılan atlar, sahibi Mustafa Kuyumcuya teslim edildi.

muhtarın rolü ve teşekkürler:

Operasyonun ardından açıklama yapan Didi Köyü Muhtarı Ahmet Kuyumcu, atların sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuyumcu, bu süreçte başta Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı olmak üzere Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin gayret gösterdiğini vurgulayarak, karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür etti.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI KOÇDÜZÜ YAYLASI’NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN 3 AT, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SAĞ SALİM KURTARILDI.