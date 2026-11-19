soğanlı dağları'nda mahsur kalan görevliler paletli araçla kurtarıldı

Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Soğanlı Dağları'nda, 3 bin 200 metre rakımdaki tarihi Kırklar Mescidi mevkisinde devam eden çalışmalarda görevli olan personel, yoğun kar ve şiddetli tipi nedeniyle dönüş yolunda yolda kaldı.

olayın gelişimi ve müdahale:

Yapım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan ve içerisinde 4 kişi bulunan arazi aracı, dönüş esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı. İhbarın alınmasının ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Erişimin zorlaştığı, görüş mesafesinin düştüğü ve kar tabakasının kalınlaştığı zorlu arazi şartlarında ekipler, bölgeye ulaşmak için paletli kar temizleme aracı kullandı. Bu araç sayesinde ekipler tipi ve derin kara rağmen hedef noktaya ulaştı.

kurtarma ve tahliye süreci:

Mahsur kalan görevlilere yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler, şahısları güvenli bir şekilde araçlarına alarak bölgeden tahliye etti. Kurtarma operasyonu, olası daha ciddi bir tehlikeyi ve kazayı önlemiş oldu.

Yetkililer, zorlu hava koşullarında çalışan personelin ve müdahale ekiplerinin koordinasyonunun olayın olumsuz sonuçlanmasını engellediğini belirtti. Bölgedeki çalışmalara ilişkin yürütülen faaliyetler, hava koşullarına göre yeniden planlanacak.

TRABZON İLE BAYBURT ARASINDA YER ALAN SOĞANLI DAĞLARI'NIN 3 BİN 200 METRE RAKIMINDA BULUNAN TARİHİ KIRKLAR MESCİDİ BÖLGESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ŞİDDETLİ TİPİ NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN GÖREVLİLER, EKİPLERİN ZORLU MÜCADELESİ SONUCU KURTARILDI.