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Kolonya imalatı kisvesiyle sahte içki üreten atölye Antalya'da ortaya çıkarıldı

Antalya'da kolonya kisvesiyle sahte içki üreten atölyeye operasyon: 20 bin 700 litre etil alkol, dolum makinesi ve 55 bin etiket ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kolonya imalatı kisvesiyle sahte içki üreten atölye Antalya'da ortaya çıkarıldı

Operasyonun başlangıcı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada, kolonya imalatı adı altında etil alkolün saflaştırma işleminin yapıldığını tespit ettikleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan ön incelemede, işletmenin gerçek amacının sahte içki üretimi olduğu yönünde bulgular elde edildi.

Ele geçirilen malzemeler:

İş yerinde yapılan aramada, sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 20 bin 700 litre etil alkol, bin 714 adet boş plastik kap, 1 adet dolum makinesi, 2 adet filtreleme cihazı ve 55 bin adet etiket yer aldı. Operasyon sırasında ele geçirilen ürün ve ekipmanların, sahte içki üretiminin farklı aşamalarında kullanıldığı değerlendiriliyor.

Soruşturma süreci:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonun ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde sürdürülecek soruşturmada, iş yerinin faaliyet ağı, tedarik zinciri ve üretimde görev alan kişilere ilişkin incelemeler yapılacak. Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin analizine ve yasal süreçlerin işletilmesine devam edildiğini bildirdi.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KOLONYA İMALATI ADI ALTINDA SAHTE İÇKİ ÜRETMEK...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KOLONYA İMALATI ADI ALTINDA SAHTE İÇKİ ÜRETMEK AMACIYLA ETİL ALKOLÜN SAFLAŞTIRMA İŞLEMİNİN YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN BİR İŞYERİNDE YAPILAN ARAMADA 20 BİN 700 LİTRE ETİL ALKOL VE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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