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Komşuların endişesi son buldu: 80 yaşındaki kadın arka balkonda bulundu

Elazığ'da İzzet Paşa Mahallesi'nde haber alınamayan 80 yaşındaki G.G. için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çilingirle eve girip kadını balkonda buldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Komşuların endişesi son buldu: 80 yaşındaki kadın arka balkonda bulundu

Olayın gelişimi:

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak’ta gerçekleşti. Komşuları ve ailesi bir süre haber alamadıkları için 80 yaşlarındaki G.G. hakkında ihbarda bulundu.

olay yerine intikal eden ekipler:

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapı, ekiplerin talebi üzerine çilingir yardımıyla açıldı ve ekipler içeri girerek arama başlattı.

kurtarma süreci ve bulgu:

İçeri giren ekipler ve aile yakınları, yaşlı kadını evin arka balkonunda otururken buldu. Olay sırasında sağlık ekipleri hazır bulundu, ekiplerin müdahalesi ve ailenin bilgisiyle süreç ilerletildi.

mahalledeki tepki:

Yaşanan gelişme mahallede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu; komşuların endişesi ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Olayla ilgili bölgedeki yetkililerce yapılan işlemler tamamlandı.

Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu...

Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu görüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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