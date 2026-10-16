Komşuların endişesi son buldu: 80 yaşındaki kadın arka balkonda bulundu

Olayın gelişimi:
Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak’ta gerçekleşti. Komşuları ve ailesi bir süre haber alamadıkları için 80 yaşlarındaki G.G. hakkında ihbarda bulundu.
olay yerine intikal eden ekipler:
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapı, ekiplerin talebi üzerine çilingir yardımıyla açıldı ve ekipler içeri girerek arama başlattı.
kurtarma süreci ve bulgu:
İçeri giren ekipler ve aile yakınları, yaşlı kadını evin arka balkonunda otururken buldu. Olay sırasında sağlık ekipleri hazır bulundu, ekiplerin müdahalesi ve ailenin bilgisiyle süreç ilerletildi.
mahalledeki tepki:
Yaşanan gelişme mahallede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu; komşuların endişesi ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Olayla ilgili bölgedeki yetkililerce yapılan işlemler tamamlandı.
Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu görüldü
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