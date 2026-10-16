Komşuların endişesi son buldu: 80 yaşındaki kadın arka balkonda bulundu

Olayın gelişimi:

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak’ta gerçekleşti. Komşuları ve ailesi bir süre haber alamadıkları için 80 yaşlarındaki G.G. hakkında ihbarda bulundu.

olay yerine intikal eden ekipler:

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapı, ekiplerin talebi üzerine çilingir yardımıyla açıldı ve ekipler içeri girerek arama başlattı.

kurtarma süreci ve bulgu:

İçeri giren ekipler ve aile yakınları, yaşlı kadını evin arka balkonunda otururken buldu. Olay sırasında sağlık ekipleri hazır bulundu, ekiplerin müdahalesi ve ailenin bilgisiyle süreç ilerletildi.

mahalledeki tepki:

Yaşanan gelişme mahallede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu; komşuların endişesi ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Olayla ilgili bölgedeki yetkililerce yapılan işlemler tamamlandı.

Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu görüldü