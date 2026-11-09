Komşuların halısıyla kurtarılan 7 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi

Mersin'in Mut ilçesinde ev yangını

Kültür Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu yanında bulunan 3 katlı binada çıkan yangında, 7 yaşındaki S.Ş. vatandaşların açtığı halıya atlayarak 3'üncü kattan kurtuldu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, son kattaki D.Ş.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay sırasında apartman sakinleri ve vatandaşlar hızlı hareket ederek halı açtı ve küçük kızın atlayışını sağlayarak olası daha ağır yaralanmaların önüne geçti.

Çocuğun durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sırt kısmında yanık olduğu öğrenilen çocuk, ambulansla ilk olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ardından tedavi amaçlı Mersin'e sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

MUT İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.