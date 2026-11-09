Viranşehir'de cami kubbesinin kalıbı çöktü, üç işçi yaralandı

Viranşehir'de cami inşaatında kalıp çökmesi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı devam eden bir cami inşaatında, kubbe yapımında kullanılan kalıp henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında inşaatta bulunan 3 işçi yaralandı.

ilk müdahale ve nakil:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 3 yaralı