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Viranşehir'de cami kubbesinin kalıbı çöktü, üç işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki yapımı süren camide kubbe kalıbının çökmesi sonucu üç işçi yaralandı; yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de cami kubbesinin kalıbı çöktü, üç işçi yaralandı

Viranşehir'de cami inşaatında kalıp çökmesi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı devam eden bir cami inşaatında, kubbe yapımında kullanılan kalıp henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında inşaatta bulunan 3 işçi yaralandı.

ilk müdahale ve nakil:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa&#039;da cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 3 yaralı

Şanlıurfa'da cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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