komşuların müdahalesi sonuç vermeyince itfaiye baba ve engelli oğlunu kurtardı

Denizli'de daire yangını: itfaiye iki kişiyi kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bir dairede çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Olayda yaşlı baba ve engelli oğlu dairede mahsur kaldı; vatandaşların ilk müdahaleleri sonuç vermeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.

vatandaş müdahalesi ve ilk ihbar:

Mahalle sakinleri alev ve yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bir kısmı yangına söndürme tüpleriyle müdahale etmek isterken, dairenin kapısına yönelik çabalar başarıya ulaşmadı. Yaşanan panik ve duman nedeniyle bölgedeki yoğun endişe dikkat çekti.

itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Bölgeye kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye girerek alevleri kontrol altına aldı ve yaşlı baba ile engelli oğlu sağ salim dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, her ihtimale karşı baba ve oğlu üzerinde müdahale ve kontrol yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmede ocaktan kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemeleri sürdürüyor.

DENİZLİ’DE BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU. YAŞLI BABA VE ENGELLİ OĞLUNUN MAHSUR KALDIĞINI GÖREN VATANDAŞLARIN KURTARMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI. BABA VE OĞLU İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YARA ALMADAN KURTARILDI.