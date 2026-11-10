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Park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Antalya Muratpaşa'da saat 21.00'de park halindeki 07 AYL498 plakalı otomobilde yangın çıktı; vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Park halindeki otomobil alev aldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 Sokak'ta, saat 21.00 sıralarında park halinde bulunan 07 AYL498 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine yöneldi.

olayın gelişimi:

Sokak üzerinde park halindeki aracın motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Yoldan geçen bazı sürücüler, ellerindeki yangın tüpleriyle müdahalede bulundu; ancak vatandaşların çabası, motor bölümünü kaplayan alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Alevlerin büyüme riski üzerine çevredekiler uzaklaştırıldı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Görevli polis memurları olası patlama riskine karşı çevre güvenliğini sağlayıp vatandaşları güvenli mesafeye çekti. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olay sırasında hasta ziyaretinde bulunan araç sahibi, yangın haberini alıp olay yerine geldi. Polis ekiplerine verdiği ifadede aracın uzun süredir park halinde olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

Sonuç olarak, vatandaşların ilk müdahalesi yangını kontrol altına almaya yetmedi; profesyonel itfaiye müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü ve daha büyük bir zarar önlendi.

Park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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