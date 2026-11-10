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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonla 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi için arama sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı

Operasyonun kapsamı

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, güvenlik güçleri 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon, soruşturmanın ilerleyen safhasında yapılan uygulamalar kapsamında yürütüldü.

Gözaltılar ve aranan şüpheli

Uygulamalarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi kurumlar tarafından henüz geniş çaplı bir açıklama yapılmadı; konuya ilişkin gelişmeler geldikçe bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7...

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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