Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı

Operasyonun kapsamı

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, güvenlik güçleri 4 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon, soruşturmanın ilerleyen safhasında yapılan uygulamalar kapsamında yürütüldü.

Gözaltılar ve aranan şüpheli

Uygulamalarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi kurumlar tarafından henüz geniş çaplı bir açıklama yapılmadı; konuya ilişkin gelişmeler geldikçe bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı