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Komşularına yardım ederken akıma kapılan Ferhan Şitil hayata tutundu

Sarıyer Çayırbaşı'nda su tahliye pompası kullanırken elektrik çarpan Ferhan Şitil, hastanede müdahaleyle hayata döndü; evinde tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Komşularına yardım ederken akıma kapılan Ferhan Şitil hayata tutundu

Olayın gelişimi:

İstanbul Sarıyer'in Çayırbaşı Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle birçok ev suyla doldu. Komşularına yardım etmek isteyen Ferhan Şitil, mahalle grubundan temin ettiği su tahliye pompasını alarak su basan evlere gitti. Tahliye çalışması sırasında pompaya bağlı akıma kapılan Şitil, bilincini kaybedip suyun içine yığıldı.

Çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılan Şitil, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Şitil'in kalbinin durduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldığı bildirildi.

Hastane müdahalesi ve tedavi:

Hastanede uygulanan tedavi kapsamında Şitil'e elektroşok müdahalesi yapıldığı, ilk müdahaleyi takiben durumunun stabil hale geldiği belirtildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Şitil, iyileşme sürecinin evinde sürdüğünü açıkladı.

Şitil, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım."

Pompayı yerleştirdikten sonra çevredekilerden uzaklaşmalarını istediğini, akım olduğunu fark edince gelmemelerini söylediğini anlatan Şitil, "Çarpıldıktan sonra yere düştüm, bilincim kapanmış. Abim beni bulunduğum yerden çıkarmış. Hastaneye bilincim kapalı ve kalbim durmuş vaziyette götürülmüşüm" diye konuştu.

Doktorlarının böbreklerde sıkıntı olduğunu, yüksek voltajlı elektriğe maruz kalma nedeniyle kaslarının gerildiğini bildirdiği ve tedavisinin yaklaşık 10 gün süreceğinin aktarıldığı öğrenildi.

Sarıyer&#039;de komşularına yardım ederken akıma kapılıp kalbi duran vatandaş hayata tutundu

Sarıyer'de komşularına yardım ederken akıma kapılıp kalbi duran vatandaş hayata tutundu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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