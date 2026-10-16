Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı

Sunuculuk eğitimiyle ilk röportaj deneyimi:

10 yaşındaki Cansu Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü eğitimler sayesinde sunuculukta ilk adımını attı. Cansu, merkezde aldığı sunuculuk eğitimiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptı ve bu deneyimi hem heyecan verici hem de güven verici bulduğunu söyledi.

Cansu'nun deneyimi ve hedefleri:

Cansu, konuşma yeteneği ve düzgün diksiyonunun öğretmeninin dikkatini çekmesiyle sunuculuk teklifini kabul ettiğini anlattı. İlk röportajlarını iki bakan ve iki yerel yöneticiyle gerçekleştirdiğini belirten Cansu, yaşadığı heyecanın yerini kısa sürede rahatlamaya bıraktığını ifade etti. Merkezde fizik tedavi, yüzme ve müzik eğitimlerinin yanı sıra sunuculuk eğitimi aldığını belirten Cansu, gelecekte öncelikle hekim olmayı; ayrıca sağlık alanındaki gelişmeleri halka aktarmak amacıyla kendi programını sunmayı hedeflediğini söyledi.

Cansu, sunuculuk hayali olan arkadaşlarına "bol bol kitap okuyun, diksiyonlarını geliştirsinler ve utanmamaya çalışsınlar" tavsiyesinde bulundu. Öğretmeni Songül hocanın yönlendirmesiyle başlayan süreç, Cansu'nun sahneye alışmasını ve özgüven kazanmasını sağladı.

Aile ve merkez yetkililerinin değerlendirmesi:

Cansu'nun babası Güney Yılmaz, kızının merkezde aldığı eğitimlerle önemli gelişim gösterdiğini vurguladı: "Kızım bir yıldır Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alıyor. Burada kendisini çok geliştirdi. Kızımda çok büyük değişimler oldu ve kendine olan güveni arttı." Yılmaz, merkezin sağladığı hizmetler için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı ise Cansu'nun merkeze yaklaşık bir yıl önce geldiğini ve tedaviyle birlikte verilen eğitim hizmetlerinin sosyal gelişime önemli katkı sağladığını ifade etti. Kayalı, Cansu'nun diğer çocuklara örnek olduğunu ve merkezin desteğinin devam edeceğini söyledi; ayrıca Başkan Fatma Şahin'in benzer desteklerle çocukların sosyal hayata katılımını kolaylaştıran bir köprü oluşturduğunu kaydetti.

5,5 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan Cansu'nun hikâyesi, merkezi programlarının hem fiziksel hem de sosyal gelişime yönelik bütüncül yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Sunuculuk eğitimiyle artan özgüven, Cansu'nun hem bireysel gelişimi hem de diğer çocuklar için rol model olma potansiyelini güçlendiriyor.

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