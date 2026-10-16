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Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullardaki emniyet personelini denetleyip okul müdürleriyle bir araya gelerek güvenlik uygulamalarını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi

Nazman okul çevrelerinde denetim yaptı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kent genelindeki okullarda görev yapan emniyet personelinin çalışmalarını yerinde denetledi ve okul müdürleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, eğitim kurumlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alındı ve saha gözlemleri yapıldı.

denetimlerin odağı: huzur ve güven:

Denetimler sırasında görevli personelden yürütülen tedbirler, devriye düzenleri ve okul çevresi yaklaşımı hakkında bilgi alındı. Ziyaretlerde, öğrencilerin okullarında huzur içinde eğitim görmelerini temin etmenin öncelik olduğu vurgulandı. Emniyet birimleri ile okul yönetimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

koordinasyon ve uygulamalar yerinde değerlendirildi:

Okul müdürleriyle yapılan görüşmelerde güvenlik planları, acil durum iletişimi ve çevre güvenliğine ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, okullarda alınan güvenlik önlemlerini etkin şekilde sürdürdüğü ve koordinasyon çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. Denetimlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının güvenli bir ortamda bulunmasını sağlama amacına hizmet ettiği belirtildi.

Yetkililer, okul çevresi güvenliğinin korunmasının süreklilik gerektirdiğini ve denetimlerin bu hedef doğrultusunda düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARZUM NAZMAN, OKULLARDA GÖREV YAPAN EMNİYET PERSONELİNİN DENETİMLERİNİ...

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARZUM NAZMAN, OKULLARDA GÖREV YAPAN EMNİYET PERSONELİNİN DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREREK OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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