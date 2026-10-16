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Tunceli'de sağlık binalarında afet hazırlığı tatbikatı

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta UMKE, itfaiye, emniyet ve acil sağlık ekiplerinin koordinasyonu sınandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de sağlık binalarında afet hazırlığı tatbikatı

Tunceli'de sağlık binalarında afet tatbikatı gerçekleştirildi

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu:

Senaryo kapsamında bina tahliyesi uygulamaları yapıldı; tahliye sırasında düşmeye bağlı travma geçiren iki kişi canlandırıldı. Bu kişilerden biri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğeri ise Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca dumandan etkilenen bir kişi de Tunceli İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı.

Katılımcılar ve müdahale:

Tatbikata Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, Tunceli İtfaiyesi ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Ekipler, tahliye, müdahale ve hasta/personel güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalı görevleri yerinde gösterdi.

Amaç ve değerlendirme:

Tatbikatta, muhtemel afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, ekiplerin müdahale kabiliyeti ve kurum içi acil müdahale ekiplerinin saha uygulamaları değerlendirildi. Yapılan uygulamalar, olası senaryolara hazırlık ve müdahale süreçlerinin güçlendirilmesi hedefiyle değerlendirildi.

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİNALARINDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI...

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİNALARINDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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