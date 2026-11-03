Babadağ, Ahmet Nazif Zorlu'nun kaybıyla sarsıldı

Babadağlı iş insanının vefatı sonrası taziye mesajı

Babadağlı iş insanı Ahmet Nazif Zorluun vefatı memleketinde derin bir üzüntüye yol açtı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral yayımladığı taziye mesajında bölgenin önemli değerlerinden birini kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Kumral'ın mesajı:

Başkan Kumral mesajında, Babadağlı hemşehrimiz, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti. Kumral, Zorlu’nun iş dünyasındaki başarılarının ve ülkemiz sanayisine ile ekonomisine sağladığı katkıların önemli izler bıraktığını kaydetti.

Mesajda ayrıca, Zorlu’nun memleketine duyduğu bağlılık ve ortaya koyduğu değerlerle daima saygı ve minnetle anılacağı vurgulandı. Başkan Kumral, merhuma Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm Babadağlı hemşehrilere sabır ve başsağlığı diledi.

Babadağ için anlamı:

Kumral, açıklamasında Babadağ’ın önemli bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, toplum nezdinde Zorlu’nun hatırasının yaşatılacağını ifade etti. Mesajın sonunda Başkan Kumral, Mekânı cennet olsun inşallah diyerek taziyelerini iletti.

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, BABADAĞLI İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU’NUN VEFATININ ARDINDAN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.