Eskişehir'de ehliyetsiz sürüşe 80 bin lira ceza, tutanak anında mizah

Eskişehir'de ehliyetsiz sürüş ve yüksek ceza

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 26 ADN 925 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.Y.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Yetkililerce gerçekleştirilen yasal işlemler sonucu, araç sahibi ile sürücüye ayrı ayrı 40'ar bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Uygulama ve yaptırım süreci:

Polis ekipleri, durdurma sonrasında kimlik ve belge incelemelerini tamamladı; tespit edilen eksiklikler doğrultusunda trafik idari yaptırımı uygulandı. Kesilen cezalar ve işlem detayları tutanağa geçirildi.

Tutanağın imzalanması ve tepkiler:

Ceza tutanağının imzalandığı sırada sürücünün arkadaşları, imza anını görünce "Sanki evleniyor, bak nasıl imzalıyor" diyerek espiri yaptı; bu sözler çevrede gülüşmelere neden oldu.

Araç sahibi ise cezaya tepki gösterdi ve tutanağı yırttı, ardından "Bundan çok var evde, kıravat yaptım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili tutanak ve ifadelere göre süreç kayıt altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI, CEZA TUTANAĞINI İMZALADIĞI SIRADA "SANKİ EVLENİYOR, BAK NASIL İMZALIYOR" DİYEREK ESPRİ YAPTI. ÖTE YANDAN ARAÇ SAHİBİ İSE KESİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTEREREK TUTANAĞI YIRTTI VE "BUNDAN ÇOK VAR EVDE, KIRAVAT YAPTIM" DEDİ.