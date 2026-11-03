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Hastane odasından tuvale: 15 yaşındaki Azrasu Soykan’ın umut dolu sergisi

Lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Azrasu Soykan, hastane odasında yaptığı çizimlerle 2-8 Kasım'da Bolu'da açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastane odasından tuvale: 15 yaşındaki Azrasu Soykan’ın umut dolu sergisi

Hastane günlerinden sergi salonuna: genç sanatçının yolculuğu

Bolu’da lise öğrencisi 15 yaşındaki Azrasu Soykan, lösemi tedavisi gördüğü dönem boyunca hastane odasında ürettiği eserleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sanatseverlerle buluşturdu. Genç kızın yaklaşık 2 yıl süren çalışmaları, 2-8 Kasım tarihleri arasında Bolu Kent Meydanı’nda bulunan Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde sergilendi.

Tedavi sürecinde sanatla kurulan bağ:

Azrasu, hastalığını 13 yaşında öğrendiğini ve öncesinde yüzme, basketbol ile atletizmle ilgilendiğini anlattı. Hastaneye yatışın ardından hayatındaki kısıtlamalar ve arkadaşlarının sağlık durumları nedeniyle ilk başlarda büyük üzüntü yaşadı. Zamanla, hastane ortamında sıkılmamak ve moral bulmak için resme yöneldi.

İlk olarak öğretmeninin getirdiği ebru çalışmalarıyla başlayan süreç, 9C yatışından sonra İzzet Hoca’nın desteğiyle tuval çalışmalarına ve karakaleme döndü. Azrasu, karakalem, doku tabloları, boncuk tasarımı ve pul sanatı gibi farklı disiplinlerde üretim yaptı ve çizimlerin onu duygusal olarak rahatlattığını söyledi.

Hayaller, destek ve sergi fikri:

Sergi fikri, ağabeyiyle yaptığı bir konuşma sırasında ortaya çıktı; ağabeyinin “Sergi açabiliriz kızım” sözleri Azrasu’yu motive etti. Genç sanatçı, büyüyünce polis ya da basketbolcu olma hayallerinin tedavi sürecinde yarım kaldığını ama pes etmediğini belirterek, eserlerini paylaşmanın kendisini güçlü hissettirdiğini ifade etti. Ziyaretçilere de “İnsanlar hiçbir zaman pes etmesin” mesajını verdi.

Açılışa Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Azrasu ile aynı hastanede tedavi gören arkadaşı Abdülkerim Cefakar, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulundaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı.

Hastane odasındaki resim yolculuğu, Azrasu için hem bir tedavi yöntemi hem de toplumsal bir paylaşım alanı oldu. İlik nakli yapılan Azrasu Soykan’ın tedavisinin devam ettiği ve serginin 8 Kasım’a kadar ziyarete açık olduğu bildirildi.

Hastane odasından sanat galerisine

Hastane odasından sanat galerisine

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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