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Kursiyer kadınların Harput köftesi ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştı

Kızılay ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle kursiyer kadınların Harput köfteleri, Kızılay aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kursiyer kadınların Harput köftesi ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştı

kursiyer kadınlardan yerel tatla destek

Türk Kızılay Elazığ Şubesi ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları yani ESMEK bünyesindeki kursiyer kadınlar Harput köftesi hazırlayarak Kızılay aşevinin menüsüne katkı sağladı. Hazırlanan yöresel yemekler, Kızılay aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıldı.

projenin işleyişi ve amaçları:

Proje kapsamında ESMEK kurslarında eğitim gören kadınlar ayda iki kez yöresel yemek hazırlayarak aşevine destek veriyor. Bu uygulamanın ilk ayağında kursiyerlerin el emeğiyle ortaya çıkan Harput köfteleri, Kızılay ekipleri tarafından paketlenip dağıtıma hazır hale getirildi. Projenin hedefi hem yerel mutfak kültürünü yaşatmak hem de kadınların üretime ve sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmek olarak açıklandı.

El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları, kursiyerlerin beceri kazanmasının ötesinde sosyal sorumluluk projelerine de katkı sunduğu bir platform işlevi görüyor. Elazığ Belediyesi yetkilileri, ESMEK in faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ve şu anda 19 noktada kursların devam ettiğini belirtti.

resmî açıklamalar ve sürdürülebilir katkı:

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya proje sayesinde hem kadınların üretime katılımının desteklendiğini hem de Kızılay yardım zincirine yöresel bir tat eklendiğini vurguladı. Kızılkaya, ESMEK ziyaretinde aşevinin hizmet ettiği kesimleri anlattıklarını ve kursiyerlerin gönüllü desteğiyle menüdeki yöresel yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise belediyenin şehirdeki tüm kesimlere ulaşmaya gayret eden bir yönetim anlayışı benimsediğini belirtti. Karaaslan kursların amacının kadınların meslek edinmesi ve bunun ekonomik hayata dönüşmesi olduğunu söyledi ve ESMEK kursiyerlerinin sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü yer almasının memnuniyet verici olduğunu ekledi.

Yetkililer, projenin devam edeceğini ve önümüzdeki süreçte farklı ESMEK kurslarının da ayda iki defa yöresel yemek temasıyla bu çalışmaya katkı sunacağını kaydetti. Uygulama, hem yerel kültürün görünürlüğünü artırmayı hem de yardım faaliyetlerine toplumsal katılımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kursiyer kadınlar ihtiyaç sahipleri için &quot;Harput Köfte&quot; hazırladı

Kursiyer kadınlar ihtiyaç sahipleri için "Harput Köfte" hazırladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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