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kursiyer kadınların harput köftesi ihtiyaç sahiplerine ulaştı

El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları'ndaki kadınlar, ayda iki kez hazırladıkları Harput köftelerini Kızılay aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı ve sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kursiyer kadınların harput köftesi ihtiyaç sahiplerine ulaştı

projenin amacı ve uygulaması:

Türk Kızılay Elazığ Şubesi ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'nda eğitim gören kursiyer kadınlar, yöresel yemek hazırlığına katkı veriyor. Proje kapsamında kursiyerler, ayda iki kez Harput köfte gibi geleneksel lezzetleri hazırlayarak Kızılay aşevi menüsüne destek sağlıyor; hazırlanan yemekler Kızılay ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

kadınların üretime ve sosyal hayata katılımı:

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya projenin, kadınların sosyal hayata ve üretime katılımını teşvik ettiğini vurguladı. Kızılkaya, Kızılay aşevinin hizmet alanını anlatırken, kursiyerlerin katkısıyla menüye yöresel tatların eklenmesinin hem yardım zincirine renk kattığını hem de yardım alanların emeğini doğrudan hissetmesini sağladığını belirtti. Kızılkaya, ziyaretleri sırasında kursiyerlerle kurulan gönüllü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

belediyenin rolü ve sürdürülebilirlik:

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise ESMEK kurslarının sadece beceri kazandırmakla kalmayıp, ekonomik ve toplumsal katkı üretme amacı taşıdığını anlattı. Karaaslan, şu anda 19 noktada yürütülen ESMEK faaliyetlerinin sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiğini, kursiyerlerin gönüllü katılımıyla bu uygulamanın devam ettirileceğini söyledi. Belediye ile Kızılay arasındaki paydaşlığın, ilde yaşayan mağdur ve muhtaç kesimlere daha etkin ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Proje, yerel mutfak kültürünün korunması ve ihtiyaç sahiplerine sunulan hizmetin çeşitlendirilmesi açısından dikkat çekiyor. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan Harput köftelerinin düzenli olarak menüye girmesi, hem yerel değerlerin yaşatılmasını sağlıyor hem de toplumun dayanışma ağlarını güçlendiriyor.

TÜRK KIZILAY ELAZIĞ ŞUBESİ İLE ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJEDE, MESLEKİ EĞİTİM...

TÜRK KIZILAY ELAZIĞ ŞUBESİ İLE ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJEDE, MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDAKİ KADINLARIN HAZIRLADIĞI HARPUT KÖFTELER KIZILAY AŞEVİ ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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