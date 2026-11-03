fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde liverpool'u ağırlıyor

fenerbahçe-liverpool maçı öncesi genel bakış:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te İstanbul'da İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler lig aşamasında oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle bulunduğu tabloda 31. sırada yer alırken, rakip Liverpool ise oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanıp averajla 3. sırada bulunuyor.

Kanarya, grup maçlarında Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Aston Villa'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu. Kırmızılar ise Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 yenerek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı.

fenerbahçe için hedef: ilk galibiyet

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamadı; sarı-lacivertliler bu sezon Devler Ligi'nde ilk zaferini almak için sahaya çıkacak. Öte yandan iki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında ilk kez birbirleriyle karşılaşacak.

kulüp istatistikleri ve tarihi veriler:

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarınki maçla birlikte toplam 310. maçına çıkmış olacak. Bu süreçte sarı-lacivertliler 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı; rakip filelere 420 gol gönderdiler, kalesinde ise 435 gol gördüler.

Devler Ligi özelinde Kanarya, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 43 kez sahaya çıkmıştı; yarınki maçla bu sayı 44e yükselecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki önceki 43 maçta Fenerbahçe 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet kaydetti; bu müsabakalarda 45 gol atıp 79 gol yedi.

galibiyet hasreti ve son dönem performansı:

Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında çeyrek finalde aldı. O tarihten sonra grup ve lig aşamalarında oynadığı 10 karşılaşmada 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

rakip geçmişi: İngiliz takımları ve liverpool'un durumu:

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 24 kez kozlarını paylaştı; en fazla 7 kez Manchester United ile karşılaşan Kanarya, Arsenal ile 6, Aston Villa ile 4, Manchester City, Chelsea ve Nottingham Forest ile ikişer, Newcastle United ile de birer maça çıktı. Geride kalan 23 maçta sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı maçların yanı sıra İstanbul'da iki kez final oynadı. 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile oynanan ve efsaneleşen finali penaltılarla kazanan Liverpool, 2019'da da UEFA Süper Kupa'da İstanbul'da Chelsea'yi mağlup etmişti. Kırmızılar ayrıca Trabzonspor ile 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet kaydetti.

liverpool'un güncel form grafiği:

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'de 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve ligde 5. sırada bulunuyor. Lig performansında 11 gol atıp 9 gol yiyen takımda Alexander Isak 5 golle öne çıkıyor; Victor Munoz 2, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz ise birer gol kaydettiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeyse Liverpool, üçte üç yaparak grup maçlarında toplam 12 gol attı. Atletico Madrid ve Villarreal karşısında geriden gelerek galip gelen Kırmızılar, LASK deplasmanında da 6-3'lük skorla kazandı. Turnuvadaki en golcü isimler olarak Alexis Mac Allister ve Bradley Barcola üçer golle öne çıktı.

hakem ataması:

Fenerbahçe-Liverpool maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak; dördüncü hakem Willy Delajod, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Eric Wattellier olacak ve AVAR'da Jeremy Stinat görev alacak.

Yarınki karşılaşma, hem Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki uzun galibiyet hasretini bitirme şansı hem de Liverpool'un gruptaki üstün konumunu pekiştirme imkanı açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIN İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL'U KONUK EDECEK (ARŞİV)