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Konaklı'da sollama kazası: motosiklet önce araca sonra yayaya çarptı

Alanya Konaklı'da tali yola manevra yapan otomobile hatalı sollama yapan motosiklet çarptı; sürücü, yolcu ve yaya yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konaklı'da sollama kazası: motosiklet önce araca sonra yayaya çarptı

kaza genel bakış:

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan bir genç ile bölgede bulunan bir yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, İ.T.K (25) idaresindeki otomobil tali yola manevra yaptığı sırada arkasından gelen ve hatalı sollama yaptığı belirtilen Yusuf Dilber (19) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı güzergâhta bulunan yaya R.K (52)'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Dilber, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.D (15) ve yaya R.K yaralandı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yapılan müdahaleler ve edinilen bilgiler doğrultusunda yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, tali yollarda manevra ve sollama sırasında dikkatli olunması, trafik kurallarına uyulması ve hız kontrolünün önemine ilişkin uyarılarda bulundu.

ALANYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ...

ALANYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ İLE YAYA YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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