Konteyner kentte park halindeki otomobil gece yanınca sahibi hırsızlık iddiasında bulundu

Olayın yaşandığı yer ve araç bilgisi:

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’ndeki konteyner kentte gece saatlerinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın sahibi Yahya Boyacıya ait olduğu belirtilen 31 APN 42 plakalı Fiat marka otomobil, komşularının uyarısıyla sabahın ilk saatlerinde alevler içinde fark edildi.

yangına müdahale ve hasar:

Olay saat 04.00 civarında bildirilince polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının konteynerlere sıçramasını engelledi. Müdahale sonrası araç kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Boyacı, aracını 2013 yılında satın aldığını ve 13 yıldır düzenli bakımdan geçirdiğini ifade etti.

sahibin iddiası ve gözlemleri:

Yahya Boyacı, aracın camında kaldırım taşına rastladığını söyleyerek hırsızlık girişimi sırasında yangının çıktığını iddia etti. Boyacı, olayı şöyle anlattı: 'Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00’te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim.'

Boyacı ayrıca, 'Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış' şeklinde iddiasını yineledi ve aracın yeriyle ilgili gözlemlerini paylaştı; aracın önce daha geride park edildiğini ve sonra yaklaşık iki metre yürütüldüğünü belirtti.

polis incelemesi ve sahibin talebi:

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu ve rapor hazırladı. Boyacı, polisin kendisine 'Kimseden şüpheleniyor musun?' ve 'Düşmanın var mı?' diye sorduğunu, kendisinin ise böyle bir şüphe ya da düşmanlık belirtmediğini aktardı. Deprem sonrası konteyner kentte yaşadığını ifade eden Boyacı, evi yıkıldığı için buradan taşınmayı beklediğini söyledi ve 'Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum' diyerek suçluların yakalanmasını talep etti.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE KONTEYNER KENTTE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL GECE SAATLERİNDE YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. ARACIN CAMININ KIRILDIĞINI VE KISA DEVRE YAPTIRILARAK ÇALIŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI ÖNE SÜREN DEPREMZEDE ARAÇ SAHİBİ YAHYA BOYACI, OTOMOBİLİNİN KUNDAKLANDIĞINI İDDİA EDEREK SUÇLUNUN BULUNMASINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.