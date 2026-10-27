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Konteyner yangını Antakya Kisecik'te iki üniteyi kullanılmaz bıraktı

Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde çıkan konteyner yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; soğutma yapıldı, 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konteyner yangını Antakya Kisecik'te iki üniteyi kullanılmaz bıraktı

Konteyner yangını Antakya Kisecik'te iki üniteyi kullanılmaz bıraktı

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde meydana gelen konteyner yangınında, alevler sonucu iki konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve yangın büyümeden söndürüldü.

Hasar tespiti ve soğutma işlemleri:

Yangının ardından ekipler, etrafta güvenlik önlemleri alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlere göre 2 konteyner kullanılamaz hale geldi; bölgede yaralanma ve can kaybı yoktur. İlgili birimler, hasarın kesin boyutunu belirlemek için bölgede incelemelere devam ediyor.

ANTAKYA’DA ÇIKAN KONTEYNER YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

ANTAKYA’DA ÇIKAN KONTEYNER YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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