TBMM'de Erbaş'ın mesajı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesinin Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmasının başında Azerbaycan'a, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığında birlik ve dayanışmaya sunduğu katkılar için teşekkür eden Erbaş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik düzeyinde olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ın stratejik önemi:

Erbaş, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli güvenliği ve dış politikasının ayrılmaz parçası olduğunu ifade ederek, adayı Mavi Vatan'ın stratejik merkezlerinden biri olarak nitelendirdi. Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını ve KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Erbaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini gündeme getirerek, "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir" ifadesini hatırlattı ve Kıbrıs'ta çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanan iki devletli yapı temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Kapalı Maraş ve Gazimağusa tartışması:

Rum basınında yer alan Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine ilişkin önerilere tepki gösteren Erbaş, bu tür girişimlerin Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını yok saydığını söyledi. Erbaş, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını ve iradesini yok sayan böyle bir girişim kesinlikle kabul edilemez. Bu bölgelerin geleceği, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında belirlenemez" diye konuştu.

Aynı bağlamda Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15 Kasım törenlerindeki "Kıbrıs Türk halkı asla azınlık değildir, asla olmayacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu yaklaşımı kıymetli bulduklarını belirtti. Erbaş, Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasındaki diyaloğu desteklediklerini, görüşmelerin şeffaflık, karşılıklı güven ve eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgesel iş birlikleri ve diplomasi:

GKRY'nin İsrail ile askeri iş birliklerini eleştiren Erbaş, adanın 1960 garantörlük düzeninde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın yer aldığına dikkat çekti. Rum yönetiminin İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin adanın güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini söyleyen Erbaş, bölgenin üçüncü ülkelerin bölgesel hesaplarına teslim edilemeyeceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın GKRY ziyaretini doğru bulmadığını belirten Erbaş, "Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını her şartta savunan Türk milletinin, Kıbrıs Türk halkı için de aynı saygıyı beklemesi doğaldır. Filistin yönetimi, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve hassasiyetlerini görmezden gelmemelidir" dedi.

Garantörlük ve Türkiye'nin tutumu:

Erbaş, Türkiye'nin garantörlük haklarından ve iki devletli çözüm vizyonundan taviz verilmeyeceğini açıkça belirtti. "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Milli davamızdan ve garantörlük sorumluluğumuzdan taviz vermeden adil ve kalıcı çözümü destekleyeceğiz" sözleriyle Türkiye'nin pozisyonunu özetledi.

Ayrıca Erbaş, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim 2026'da 2019 tarihli Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı onaylama kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bakanlık mensuplarına teşekkür etti. Erbaş, Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin Türkiye'nin milli menfaatlerine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini diplomasiyle korumaya devam edeceğine dikkat çeken Erbaş, "Türkiye, herkesin alkışını bekleyen değil, kendi hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunan, bölgesel ve küresel gelişmelere yön veren güçlü bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Erbaş: "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir"