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Antalya'da jandarma operasyonları: JASAT 9 günde 677 kişiyi yakaladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimleri, 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında farklı suçlardan aranan toplam 677 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da jandarma operasyonları: JASAT 9 günde 677 kişiyi yakaladı

Antalya'da JASAT operasyonları sonuçları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan toplam 677 kişi yakalandı.

yakalananların ceza dağılımı:

Yakalanan şahıslar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların dağılımı şöyle: 3 kişinin cezası 10 yıl ve üzeri, 11 kişinin cezası 5-10 yıl arası, 102 kişinin ise cezası 5 yıla kadar olarak bildirildi. Bu üç grubun toplamı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 116 kişiyi oluşturuyor.

hukuki süreç ve teslim işlemleri:

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 116 kişi ile diğer suçlardan aranan şahıslar, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, benzer operasyonlarla suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ANTALYA&#039;DA JANDARMA EKİPLERİNİN 1-9 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK...

ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİNİN 1-9 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA, FARKLI SUÇLARDAN ARANAN TOPLAM 677 KİŞİ YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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