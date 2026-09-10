Saha raporu: muhtarların talepleri Ardahan valiliğinde gündeme taşındı

Saha buluşması:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunları dinledi.

Taleplerin iletilmesi ve değerlendirme:

Toplantıda muhtarlar mahallerinde ve köylerinde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri aktardı. İlgili kurum temsilcileriyle koordinasyon içerisinde çözüm yolları değerlendirildi.

İzleme ve iş birliği vurgusu:

Vali Yamlı, iletilen sorunların çözümü için ilgili süreçlerin yakından takip edileceğini ifade etti ve muhtarların sahadan aktardığı bilgilerin önemine dikkat çekti. "Muhtarlarımızın sahadan aktardığı talep ve sorunlar bizler için önemli. İlgili kurumlarımız, belediyemiz ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, Ardahanlı hemşerilerimizin, köylerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, ilgili kurum müdürleri ile il merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğiyle Ardahanlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için adımlar atılacağını bildirdi.

ARDAHAN'DA MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)