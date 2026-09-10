Bozova'da aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi ve yan yana defnedildi

Bozova'da dört kişilik ailenin hayatını kaybettiği kaza

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazada, Levent Çerçi (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı Volkswagen hafif ticari araç, arkasından çarptığı 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü ve araçta bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

Kaza anı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sürücü Levent Çerçi olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavisi:

Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Hastalar merkezde devam eden takipleri için sırasıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve tedavileri sağlık ekiplerinin gözetiminde devam ediyor.

Cenaze işlemleri ve defin:

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Bozova ilçesine götürüldü. Kalabalık bir grup tarafından gözyaşlarıyla karşılanan cenazeler, Hacı Güli Gül Camii'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında yan yana defnedildi.

Olay bölgesinde ve cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ŞANLIURFA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER, HACI GÜLİ GÜL CAMİİ'NDE KILINAN NAMAZIN ARDINDAN KENT MEZARLIĞINDA YAN YANA DEFNEDİLDİ.