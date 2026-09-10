Saksılarda saklanan kenevir düzenini jandarma bozdu

Mahmudiye'de düzenlenen operasyon

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu, Mahmudiye ilçesinde esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirildiği yönünde bilgiler elde edildi. Jandarma ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi ve arama yaptı.

Operasyonun detayları:

Aramada, saksı içinde yetiştirildiği belirlenen 161 kök kenevir ile birlikte 48 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller delil olarak muhafaza altına alındı.

Adli süreç:

Olayla ilgili olarak, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Soruşturma ve yasal işlemler devam ediyor.

BİR ŞAHSA AİT ADRESTE YAPILAN ARAMADA, 48 GRAM ESRAR VE 161 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.