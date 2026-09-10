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Şadi Özdemir Karamanlılarla buluştu: mahallede talepler ve projeler konuşuldu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Karaman Mahallesi'ndeki akşam çayı buluşmasında vatandaşların sorularını yanıtladı, talepleri yerinde dinledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Şadi Özdemir Karamanlılarla buluştu: mahallede talepler ve projeler konuşuldu

Şadi Özdemir Karaman Mahallesi'nde halkla buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve doğrudan iletişim kurmak amacıyla sürdürdüğü 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' etkinlikleri Karaman Mahallesi'nde devam etti. Muhtarlık binası önünde gerçekleştirilen programda belediye yetkilileri, muhtar ve çok sayıda mahalle sakini bir araya geldi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik alanında çocuklar için oyun ve atölye alanları oluşturulurken, yetişkinlere yönelik sağlık tarama testleri yapıldı ve kadınlara yönelik bilgilendirici atölyeler düzenlendi. Ayrıca kurulan stantlarda sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi sağlandı; standı ziyaret eden vatandaşlar sokak hayvanlarına yeni yuvalar buldu.

Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı katıldı. Katılım ve sahadaki uygulamalar, belediyenin mahalle odaklı yaklaşımını görünür kıldı.

Başkanın mesajı:

Etkinlikte konuşan Başkan Şadi Özdemir, "Arzu ettiğimiz şu; herkesin düşüncesinin yansıdığı, hepimizin kendimizi ait hissettiğimiz bir belediye inşa etmek" hedefini vurguladı. Kişiye göre değil, olaya göre refleksi olan, kuralları belli bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Özdemir, vatandaşın taleplerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Özdemir, Nilüfer'in 64 mahallesi bulunduğunu hatırlatarak kaynakların sınırlı olduğuna ve belediye bütçesinin vatandaşların kaynaklarından oluştuğuna değindi: "Her mahallenin çok talebi var. Ama kaynaklar sınırsız değil." Ayrıca vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin önemine dikkat çekerek "Her şikayet bir armağandır" sözünü tekrarladı.

Nilüfer Belediyesi'nin mahalle programlarının yanı sıra 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' ve Instagram canlı yayınlarıyla da talepleri doğrudan aldıklarını belirten Özdemir, program boyunca vatandaşların sorularını yanıtladı. Karaman Mahalle Muhtarı Hatice Avcı da etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı Başkan Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK VE MAHALLE SAKİNLERİYLE...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK VE MAHALLE SAKİNLERİYLE DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI "ŞADİ BAŞKAN’LA AKŞAM ÇAYI" BULUŞMALARI BU KEZ KARAMAN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ. BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, MAHALLE SAKİNLERİNİN SORULARINI YANITLAYARAK, TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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